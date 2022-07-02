واتساب يعتزم إخفاء

2022/07/02 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم تطبيق "واتساب" للتواصل الفوري،

طرح ميزة جديدة تخفي وضع المستخدم عن

الآخرين، بما قد يعفيه من الرسائل

المزعجة.

ويختبر التطبيق حاليا ميزة إخفاء وضع

المستخدم "متصل الآن" أو (online) باللغة

الإنجليز

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