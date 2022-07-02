السعودية تعلن وصول 358 ألف حاج إلى المدينة المنورة

2022/07/02 | 14:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أن أكثر من 358 ألف حاجا وحاجة وصلوا إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية من جنسيات شتى، وفق ما أوردت وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”.وذكرت أرقام أوردتها وزارة الحجة والعمرة السعودية أن ما يربو على 289 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن […]

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