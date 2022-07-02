2022/07/02 | 14:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت مراهنات القوى السياسية وبوصلة الحراك تتجه نحو البيت الكردي على امل الوصول الى تفاهمات بين الحزبين الرئيسين لفك عقدة جلسة الثلثين وفك طلاسم الباب المؤدي الى قصر السلام، بغية الانتقال الى المرحلة الاخيرة من مسلسل الاستحقاقات الانتخابية وحسم … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر كردي: علاقة الاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستاني تختلف عن طبيعة العلاقة داخل البيتين السني والشيعي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر كردي: علاقة الاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستاني تختلف عن طبيعة العلاقة داخل البيتين السني والشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).