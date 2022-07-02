قصة “تايتانيك” جديدة! كاميرا ترصد لحظة اصطدام سفينة سياحية بجبل جليدي وسط المحيط

2022/07/02 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان لا بد من وقف رحلة بحرية في ألاسكا بعدما اصطدمت السفينة السياحية بجبل جليدي صغير.فيديو التقط من على متن السفينة يُظهر قطعة جبل الجليد الصغيرة في الماء بعد الاصطدام

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