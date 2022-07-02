7 سنوات يجوب العالم برفقة كلبته مشيًا على الأقدام.. ما السبب؟

2022/07/02 | 14:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلّة الأشخاص الذين يسعون لتحقيق رقم قياسي برياضة المشي حول العالم، وعدد أقل يتمكّن من الوصول إلى خط النهاية.عام 2022، أصبح توم تورشيتش، من نيوجيرسي، عاشر شخص يحقّق هذا الإنجاز الرائع تاريخيًا، بينما كلبته سافانا تتصدّر القائمة.

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