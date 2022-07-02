شركات السفر تناشد الكاظمي لانصافها من القرارات المجحفة لهيئة السياحة

2022/07/02 | 14:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه عدد من شركات السياحة والسفر في العراق، السبت، 2 تموز، 2022، مناشدة للجهات...

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