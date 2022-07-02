2022/07/02 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام شاكر، السبت، أن تداعيات اخطاء حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في الملف الاقتصادي ستمدد لسنوات.
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خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال شاكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كل النخب السياسية تتفق بان حكومة الكاظمي ارتكبت اخطاء فادحة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالقانون: تداعيات اخطاء الكاظمي في الملف الاقتصادي ستمدد لسنوات ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام شاكر، السبت، أن تداعيات اخطاء حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في الملف الاقتصادي ستمدد لسنوات.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال شاكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كل النخب السياسية تتفق بان حكومة الكاظمي ارتكبت اخطاء فادحة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالقانون: تداعيات اخطاء الكاظمي في الملف الاقتصادي ستمدد لسنوات ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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