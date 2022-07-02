قيادي بالقانون: تداعيات اخطاء الكاظمي في الملف الاقتصادي ستمدد لسنوات 



قيادي بالقانون: تداعيات اخطاء الكاظمي في الملف الاقتصادي ستمدد لسنوات 
2022/07/02 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   المعلومة/ بغداد..

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام شاكر، السبت، أن تداعيات اخطاء حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في الملف الاقتصادي ستمدد لسنوات.

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وقال شاكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كل النخب السياسية تتفق بان حكومة الكاظمي ارتكبت اخطاء فادحة في […]

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