باحثون يتجهون نحو زراعة أعضاء حيوانية للإنسان

2022/07/02 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تطوير خطط للسماح بإجراء تجارب سريرية على أعضاء الخنازير لزرعها في البشر.ويمكن أن تكون هذه خطوة مهمة للتخفيف من نقص المتبرعين.وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن العديد من المستشفيات البحثية والجامعية طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الحصول على إذن لتجربة زرع أعضاء […]

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