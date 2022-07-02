البنك المركزي العراقي يحسم الجدل بشأن تغيير سعر الصرف ويكشف عن حجم احتياطي الذهب والعملة

2022/07/02 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم

السبت، عن حجم احتياطي الذهب في البلاد،

وفيما توقع وصول احتياطي العملة الصعبة

الى 90 مليار دولار امريكي، أكد عدم

امكانية تغيير سعر الصرف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي

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