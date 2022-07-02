هيئة أميركية تطلب جرعات تنشيطية من لقاح كورونا

2022/07/02 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أوصت هيئة الأغذية والعقاقير الأميركية الشركات المصنِّعة للقاحات الوقاية من كوفيد-19 بتغيير تركيبة الجرعات التنشيطية اعتباراً من الخريف المقبل، لتشمل مكونات تستهدف خصيصاً مكافحة سلالتين فرعيتين من أوميكرون هما “بي إيه 4” و”بي إيه 5″، وتهيمن السلالتان حاليا على إصابات فيروس كورونا.واقترحت الهيئة إمكانية السماح بالجرعات الجديدة قبل استكمال التجارب السريرية عليها، […]

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