شركات السياحة العراقية توجه مناشدات جماعية لايقاف قرارات

2022/07/02 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

ناشدت شركات السياحة في العراق رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب العراقي ولجنة السياحة والاثار في مجلس النواب العراقي ووزير الثقافة والسياحة والاثاروجميع الجهات المختصة في الدولة العراقية من اجل انصافها من القرارات "المجحفة" التي تصدرها هيئة السياحة بحق احد اهم نشاطات القطاع الخاص الا وهو شركات السفر و السياحة.

وناشد عدد كبير من شركات السفر والسياحة في العراق الحكومة العراقية من اجل رفع الحيف الذي لحقها من جراء القرار المجحف الذي اصدرته هيئة السياحة مؤخرا و الذي يطالب الشركات بدفع ضمان مالي نقدي مقداره 25 مليون دينار لصالح هيئة السياحة في المصرف الصناعي، حسب ما جاء في مناشدة الشركات.

وذكرت أنه "بالوقت الذي قامت اغلب دولة العالم بتخصيص دعم كبير للشركات السفر والسياحة بسبب الضرر الذي لحقها جراء جائحة كارونا حيث توقفت هذه الشركات عن العمل الى اكثر من سنتين ولم يتم تخفيف اجور الضرائب والماء والكهرباء والرسوم المطلوبة منها بل تقوم هيئة السياحة بالتفنن في خلق الرسوم وفرضها على الشركات بدلا من ان تتفنن في ايجاد المشاريع السياحية و الاستثمارية التي خولها بها القانون 14 لسنة 1996 كونها مستقلة اداريا و ماليا و تعمل على اساس الربح و الخسارة قانونا".

واعتبرت الشركات ان "عمل هيئة السياحة في الاشهر الاخيرة مبني على عدم فهم لادارتهم لهذه الهيئة التي اصبحت هيئة جباية اموال بدل من ان تكون هيئة سياحة بقدر المسؤولية التي خولها القانون بها تاركة كل مواد القانون 14 لسنة 1996 و اختلقت مادة لجبي الاموال ، لذا طالبت هذه الشركات السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة والسياحة بانصاف الشركات المتضررة من القرارات الاخيرة والعمل على دعم القطاع السياحي بصورة عامة و شركات السفر و السياحة بصورة خاصة كونها الواجهة الحضارية للبلد كما اشارة الى انه هناك شركات وهمية تمارس كل نشاطات السفر و السياحة دون حسيب ولا رقيب و لا ضمان ولا تامينات فهل هذه الاجراءات و تشديدها دعوة من هيئة السياحة للعمل بصورة غير رسمية".

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