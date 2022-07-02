فيديو يوثق لحظة قصف مقاتلات روسية جزيرة الثعبان الأوكرانية

2022/07/02 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو ما يبدو أنها لحظة استهداف طائرات حربية روسية لجزيرة الثعبان الأوكرانية، مساء الجمعة، وفقًا للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي هذا القصف بعد يوم من مغادرة القوات الروسية للمنطقة الصغيرة الاستراتيجية، حيث اتهم المسؤول الأوكراني روسيا بإلقاء قنابل الفوسفور على الجزيرة.

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