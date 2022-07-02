إنتر ميلان يُعلن عن رابع صفقاته.. من هو هينريك مخيتاريان؟

2022/07/02 | 14:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، السبت، تعاقده مع اللاعب الأرميني هينريك مخيتاريان، في صفقة انتقال حر.

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