الامن الوطني يحبط تهريب الفي طن من محصول الحنطة

2022/07/02 | 14:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط عملية تهريب لمحصول الحنطة في القادسية.

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