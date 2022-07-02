2022/07/02 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صدقت محكمة تحقيق الحلة تصدق اعترافات المتهم بحادث مقتل التدريسي في جامعة بابل علاء عباس مهدي.

يذكر ان المجنى عليه فقد في مدينة الحله الخميس وتمكنت الاجهزة الامنية من القبض على المتهم باقل من اربع وعشرين ساعة من الحادث وتم الاستدلال على جثة المجنى عليه بدلالة المتهم الذي أقدم على ارتكاب الجريمه بدافع سرقة سيارة المجنى عليه.

وستتم احالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته عن تلك الجريمة حال اكتمال الاجراءات التحقيقية.

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