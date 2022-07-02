تحرك نيابي لتعديل قانون الانتخابات..”العدد كافٍ”

2022/07/02 | 15:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف تحالف الفتح، السبت، وجود حراك نيابي لتعديل قانون انتخابات داخل قبة البرلمان، خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد ان الكتل السياسية التي تتبنى التعديل كافية العدد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال القيادي في التحالف، علي الفتلاوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “هناك حراكاً نيابياً […]

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