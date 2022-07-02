2022/07/02 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، ان الوزاره تتجه نحو ازالة جميع التجاوزات على الطاقة الكهربائية.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “الوزارة قررت إعتماد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف مراحل مشروع “الجباية الالكترونية” وموعد تطبيقها المركز الخبري الوطني.

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