2022/07/02 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرايا السلام تنظم خطة مستقبلية انطلاقا من المثنى والى محافظات اخرى المركز الخبري الوطني.

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