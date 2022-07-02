2022/07/02 | 15:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد انتقاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وذلك بعد أن رفض الأخير الانتقال إلى النادي الملكي قبل بضع أسابيع.وكان ريال مدريد قد توصل لاتفاق مبدئي مع كيليان مبابي للتعاقد معه بصفقة حرة، لكن اللاعب فاجأ الجميع بإعلان تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف […]

ظهرت المقالة تعليقاً على قرار مبابي..



مودريتش: ريال مدريد أكبر من الجميع أولاً على ايرث نيوز.

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