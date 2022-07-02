انتقاد كردي لتصويت برلمان كردستان على قانون النفط

2022/07/02 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية..انتقد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، السبت، تصويت برلمان إقليم كردستان على تعديل قانون النفط والغاز.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال أمين في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “قيام برلمان الإقليم بهذه الخطوة هو تحدي لقرار القضاء وسيدفع المواطن الكردي ضريبته”.وأضاف أن […]

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