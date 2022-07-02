2022/07/02 | 15:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: انفجار يستهدف تجمعاً لمدنيين شمالي العاصمة بغداد ويوقع ضحايا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/02 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: انفجار يستهدف تجمعاً لمدنيين شمالي العاصمة بغداد ويوقع ضحايا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: انفجار يستهدف تجمعاً لمدنيين شمالي العاصمة بغداد ويوقع ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).