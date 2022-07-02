إنطلاق عملية أمنية مشتركة بين بغداد وديالى

2022/07/02 | 15:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية مشتركة بين بغداد وديالى.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة خبر برس (واخ) أن “القطعات الأمنية تواصل عملياتها بإشراف قيادة العمليات المشتركة”، مشيراً الى أن “قوة مشتركة وبإسناد جوي من قبل قيادة طيران الجيش شرعت بواجب تفتيش للحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات بغداد وعمليات ديالى“.

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