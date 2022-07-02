2022/07/02 | 15:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن ضبط ٨ شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط ( ٨ ) شاحنات محملة (اسمدة زراعية،كاربونات الكالسيوم ،طابوق حراري ،زيوت محولات كهربائية،مواد غذائية، مواد كهربائية […]

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