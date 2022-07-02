النقل: ميناء خور الزبير يستقبل 9 ناقلات نفطية

2022/07/02 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن استقبال تسع ناقلات نفطية تصل في ميناء خور الزبير التخصصي.وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان، تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه “عملت الشركة كأداة هامة […]

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