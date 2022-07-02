2022/07/02 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن استقبال تسع ناقلات نفطية تصل في ميناء خور الزبير التخصصي.
وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان، تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه “عملت الشركة كأداة هامة […]
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وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان، تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنه “عملت الشركة كأداة هامة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل: ميناء خور الزبير يستقبل 9 ناقلات نفطية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: ميناء خور الزبير يستقبل 9 ناقلات نفطية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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