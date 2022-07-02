قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية جنوب سامراء (صور)

2022/07/02 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية أمنية جنوب سامراء.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذت عملية امنية جنوب مدينة سامراء".

واضافت ان "العملية شملت تفتيش وتطهير منطقة الصراة التابعة لناحية يثرب ضمن قاطع المسؤولية، فضلا عن تفتيش المبازل والبساتين وتأمينها بالكامل".

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