مقتل واصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

2022/07/02 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل واصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوةً ناسفة انفجرت مستهدفة تجمع للمدنيين ضمن منطقة الهورة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

واضاف، أن "الانفجار اسفر عن مقتل مدني واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".

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