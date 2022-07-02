مسعود بارزاني: لاتنازل عن مرشحنا للرئاسة

2022/07/02 | 15:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، 2 تموز 2022، إن الوضع السياسي في...

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