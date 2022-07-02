قوة مشتركة تشرع بتفتيش الحدود الفاصلة بين بغداد وديالى

2022/07/02 | 15:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة بين بغداد وديالى....

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