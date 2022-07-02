عيناك تحذرك بواسطة 6 طرق من مشكلات صحية خطيرة !

2022/07/02 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الكثير من الدراسات أن العين قادرة

أن تكون بمثابة نافذة على صحتنا العامة،

ما قد يسمح باكتشاف بعض الحالات الطارئة

من الأعراض التي تُظهرها.

وقال عدد من الخبراء مؤخرا إن التغييرات

المتعلقة بالعين يم

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