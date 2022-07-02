2022/07/02 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء أكثر من 900 نوع لم يسبق لها

مثيل من الميكروبات تعيش داخل الأنهار

الجليدية على هضبة التبت.

وكشف تحليل جينومات الميكروبات أن

بعضها لديه القدرة على إنتاج أوبئة

جديدة، إذا أدى الذوبان السريع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميكروبات لم يسبق لها مثيل محبوسة في الجليد قد تؤدي إلى موجة من الأوبئة الجديدة !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميكروبات لم يسبق لها مثيل محبوسة في الجليد قد تؤدي إلى موجة من الأوبئة الجديدة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).