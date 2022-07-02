إيران تضبط أكثر من 1.5 طن من المخدرات

2022/07/02 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران ضبط أكثر من طن و671 كيلو

غراما من المخدرات واعتقال أربعة

مهربين من قبل شرطة مكافحة المخدرات في

محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق

البلاد.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في سيستان

وبلوشستان، ا

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