قديروف يعلن بدء الهجوم على آخر معقل أوكراني في لوغانسك بعد وقوع المرتزقة في مصيدة

2022/07/02 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف إن القوات المتحالفة لروسيا ولوغانسك الشعبية بدأت باقتحام مدينة ليسيتشانسك حيث يتحصن المرتزقة.

وأضاف قديروف أن الهجوم على المدينة بدأ من قبل القوات المتحالفة وقوات لوغانسك الشعبية.

وقال في منشور: “ليسيتشانسك لنا! الوحدات المتحالفة موجودة بالفعل في وسط المدينة! العدالة تنتصر!”

إلى ذلك أكد قديروف: “تم الإطباق وحصرهم (المرتزقة) في المصيدة بالكامل، ليسيتشانسك محاصرة بالكامل”.

وأشار قديروف إلى أنه تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة.

إلى ذلك أعلن الجيش الروسي تحرير قرية زولوتاريفكا، ولم يتبق سوى تحرير قرية بيلوغوروفكا التي تبعد ستة كيلوميترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة.

من جهته أعلن فيتالي كيسيلوف مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن أكثر من ألفي مقاتل من نازيي قوات كييف والمرتزقة الأجانب محاصرون في مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لهم في لوغانسك.

يذكر أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، أعلن الجيش الروسي السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين ومستوطنات توبوليفكا وبريفولي وشيبيلوفكا.

المصدر: نوفوستي

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