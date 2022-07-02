الدفاع المدني يحصي اعداد الحرائق خلال النصف الأول من العام الحالي

2022/07/02 | 15:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسببات اندلاع حوادث الحريق فقط تصدر التماس الكهربائي بنسبه (47 %) بقية الأسباب.

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