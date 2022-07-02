اللجنة الأمنية في ذي قار تنفي صدور أي تقرير عن مصير الناشط سجاد العراقي

2022/07/02 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

نفت اللجنة الأمنية العليا في محافظة ذي قار، اليوم السبت، صدور أي تقرير يخص مقتل سجاد العراقي.

وذكر بيان لرئيس اللجنة، محافظ ذي قار، الدكتور محمد هادي حسين، تلقته وكالة خبر برس (واخ) أنه “لم يصدر أي تقرير عن مصير الناشط سجاد العراقي، بعد التواصل مع الدوائر الأمنية المختصة بموضوع قضيته، ومن أي جهة كانت”.



واضاف البيان “ننفي ما ذكر حول مقتله أو مصيره حالياً، وندعو الله تعالى عودته سالماً إلى ذويه”.

داعياً الى “أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة”.

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