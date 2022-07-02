مقتل لبناني طعن جندياً وحاول اقتحام مركز عسكري في طرابلس

2022/07/02 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش اللبناني مقتل مواطن حاول اليوم السبت، اقتحام أحد المراكز العسكرية في مدينة طرابلس شمال البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحافي اليوم، إن مواطناً في منطقة الريفا- طرابلس حاول فجراً اقتحام مركز للجيش حاملاً سكينًا وحقيبة، مشيرة إلى أن عنصراً من الحرس تقدم لإيقاف المواطن الذي بادر بطعنه عدة مرات في أنحاء مختلفة من جسمه.

وأشارت إلى أن “عنصراً آخر أطلق، على الفور، النار على المعتدي ما أدى إلى مقتله”، موضحة أن حالة الجندي الجريح الصحية مستقرة حيث يعالج بأحد مستشفيات المنطقة.

ولفتت إلى أنه يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات، فيما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة.

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