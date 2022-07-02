وفاة أكبر الأسيرات الفلسطينيات سناً في سجون الاحتلال الاسرائيلي

2022/07/02 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر فلسطينية وفاة أسيرة فلسطينية اليوم السبت، في سجون إسرائيل بعد عدة أشهر من احتجازها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، في بيان، إن الأسيرة سعدية فرج الله (68عاماً) من بلدة إذناً غرب الخليل توفيت في سجن “الدامون”.

وذكر البيان أن الأسيرة فرج الله هي أكبر الأسيرات سناً في السجون الإسرائيلية، وكان جرى اعتقالها وسط مدينة الخليل في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، وهي أم لـ8 أبناء.

وبحسب البيان ، تواصل إسرائيل اعتقال 29 فلسطينية يقبعنّ في سجن “الدامون”، من بينهن اثنتان رهن الاعتقال الإداري وأسيرة قاصر.

ويرتفع بذلك عدد وفيات الأسرى داخل سجون إسرائيل إلى 230 حالة منذ عام 1967، بحسب مصادر فلسطينية حقوقية.

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