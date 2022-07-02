جذور الأيزيدية تحت عدسة صباح كُنجي - صادق إطيمش

2022/07/02 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش جذور الإيزيدية تحت عدسة صباح كُنجيسفرة في اعماق التاريخ قطعها صباح كنجي باحثاً ، مثابراً وصبورا ، عن جذور الأديان والحضارات التي اشتبكت مع جذور الإيزيدية ، حتى حسب البعض ان هذا الدين المترامي في اعماق التاريخ ما هو إلا فرع من هذا الدين او انشقاق من ذاك ، وسَموه ضالاً احياناً ، ناكرين كل وقائع التاريخ التي كشف عنها السفر البحثي الرصين للباحث القدير صباح كُنجي والذي تمخض عنه كتابه القيم " الإيزي ......





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