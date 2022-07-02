2022/07/02 | 16:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أنهى ليفربول الغموض بشأن مستقبل نجمه محمد صلاح، بإعلانه أمس توقيع عقد طويل الأمد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أقنع صلاح بتجديد عقده مع ليفربول؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أقنع صلاح بتجديد عقده مع ليفربول؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).