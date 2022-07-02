"سنطردهم".. المتطوعون الأوكرانيون يتأهبون في خنادق دونباس

2022/07/02 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل مدنيو "قوات الدفاع عن المناطق" الأوكرانية، آخر قوة منيعة في وجه الروس بعد الجيش النظامي ومن بين تلك القوات ثمة وحدة منهم صامدة في إحدى الغابات الكثيفة في إقليم دونباس الشرقي الذي يشهد معارك عنيفة

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