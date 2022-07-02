النزاهة: استقدام رئيس مجلس محافظة المثنى المنحل واثنين من أعضائه

2022/07/02 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، استقدام رئيس مجلس محافظة المثنى المنحل واثنين من أعضائه.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة وفق بيان تلقته (بغداد اليوم) جاء في معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، ان "الهيئة أفادت بإصدار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المثنى أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة المنحل وعضوين من أعضائه؛ لإلحاقهما ضرراً بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها".وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ "فريقها التحقيقيَّ التدقيقيَّ تمكَّن من اكتشاف مُخالفاتٍ أقدم على ارتكابها مجلس محافظة المثنى، بشرائه عجلاتٍ خلال الأعوام (2014 – 2019)، مُبيِّنةً أنَّ تلك المُخالفات تمثَّلت بشراء ثلاث سيَّارات نوع (فورد موديل 2013) بمبلغٍ قدرُهُ (169,021,500)"، مُشيرةً إلى أنَّ "سعر السيَّارة الواحدة منها يبلغ (56,340,500) مليون دينار، لافتة إلى أنَّ السيَّارات الثلاث أصابتها بعض الأعطال بعد مُدَّةٍ وجيزةٍ من شرائها".وأضافت إنَّ "أمر الاستقدام، الذي أصدرته محمكة تحقيق المثنى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء على وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".

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