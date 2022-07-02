العراق يتصدر قائمة الدول التي تستورد السلع من ايران بـ 1.824 مليار دولار

2022/07/02 | 16:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، السبت 2 حزيران 2022، تسجيل التجارة غير...

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