فيليبس يستعد للانتقال إلى سيتي

2022/07/02 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل لاعب الوسط كالفن فيليبس (26 عاماً) للخضوع للفحص الطبي قبل إعلان صفقة انتقاله رسمياً من ليدز يونايتد إلى مانشستر سيتي مقابل 45 مليون إسترليني.واستبق فيليبس إعلان الصفقة رسمياً بارتداء جاكيت مكتوب عليها «مان سيتي».وانضم فيليبس لليدو منذ سن الـ14 ولعب كل مبارياته الـ233 بقميص ليدز، وكان مستعداً للبقاء فيه حتى بعد نهاية عقده في 2024 لكن لم تنجح مفاوضات التمديد.ورغب نيوكاسل وأستون فيلا ووست هام بشراء فيليبس وعرض وست هام 55 مليون إسترليني في يناير/ كانون الثاني، لكن ليدز رفض العرض.وسيكون لاعب الوسط ثاني صفقة لبطل البريميرليج بعد النرويجي هالاند.ويتحمس فيليبس للعمل مع المدرب جوارديولا بعد الذي سمعه من مدربه السابق مارسيلو بيلسا صديق جوارديولا.واعتبر المدرب الإسباني نجمه الجديد خير بديل للبرازيلي فيرناندينيو.

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