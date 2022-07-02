الإعلام الأمني : عملية أمنية مشتركة بين بغداد وديالى

2022/07/02 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة بين بغداد وديالى.

وذكر بيان للخلية، اليوم (2 تموز 2022)، أن “القطعات الأمنية تواصل عملياتها بإشراف قيادة العمليات المشتركة”، مشيراً الى أن “قوة مشتركة وبإسناد جوي من قبل قيادة طيران الجيش شرعت بواجب تفتيش للحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات بغداد وعمليات ديالى”.

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