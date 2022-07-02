وفاة أكبر الأسيرات الفلسطينيات سنا في سجون إسرائيل

2022/07/02 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، السبت، وفاة أكبر الأسيرات الفلسطينيات عمرا في السجون الإسرائيلية، بعد حوالى 6 أشهر من توقيفها، وهو ما أكدته السلطات الإسرائيلية.وأضاف نادي الأسير في بيان أن الأسيرة هي سعدية فرج الله من بلدة إذنا قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية، تبلغ من العمر (68 عاما)، وأشار إلى أنها توفيت في سجن الدامون بوسط إسرائيل، وفق ما أوردت وكالة […]

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