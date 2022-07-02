نائب عنهم: تعويض المكون الايزيدي واجب وطني

2022/07/02 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص دعا النائب عن المكون الايزيدي نايف الجندو، اليوم السبت، الحكومة المركزية والجهات المعنية لتعويض المكون الايزيدي بشكل فوري من خلال رصد مبالغ مالية كبيرة لتحسين واقع مناطقهم”.وقال الجندو في حديث […]

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