إيران.. ضبط أكثر من 1.5 طن من المخدرات

2022/07/02 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران ضبط أكثر من طن و671 كيلو غراما من المخدرات واعتقال أربعة مهربين من قبل شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في سيستان وبلوشستان، العميد أحمد طاهري، اليوم السبت، إن “شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة رصدت بدعم استخباراتي من قوى الأمن الداخلي تحركات أعضاء عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من مدينة سراوان إلى مدينتي خاش وايرانشهر ثم تهريبها إلى مناطق وسط البلاد”.

وأضاف طاهري: “تمكنت الشرطة في هذه العملية من ضبط طن و671 كيلو غرام و100 غرام من الأفيون وكميات من الأسلحة والقبض على أربعة من المهربين”.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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