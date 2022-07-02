2022/07/02 | 16:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KpQrce_WyRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. هيثم المياحي - عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني | بشأن منصب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. هيثم المياحي - عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني | بشأن منصب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).