2022/07/02 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي "الحياة ضد الموت": حضارة لا قمعية!المرحلة الرابعة في تطور التحليل النفسي رأسماليا: بحكم طبيعته، كمرحلة من استكشاف الذات، مثل تلك التي ولّدها التحليل النفسي، سوف تكون تكون قصيرة العمر.



الاتجاه الطبيعي للعقل هو الخارج.



وبالتالي، فليس من المستغرب أن ظهرت نظريات علمية وعلاجات وعلم نفس شعبي جديد لتحدي التحليل و التركيز على التأمل الذاتي.



ولم يرفض اليسار الجديد والحركة النسائية "ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 20 - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 20 - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).