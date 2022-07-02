إِنتبهُوا.. فالنَّجف الأَشرف ليست تحتَ الطَّلب ! - الجزء الاول

2022/07/02 | 17:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نزار حيدر

١/ ما الذي لم تقلهُ أَو لم تتطرَّق

إِليهِ أَو تتحدَّث فيهِ النَّجف

الأَشرف ليُطالبها بعض السَّاسة اليَوم

لتقولَ كلمتها في الأَزمةِ الخطيرةِ

التي تعصِف بالبلادِ؟!.

ومتى أَصغَوا لها

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