2022/07/02 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ خلال موسم حج هذا العام شاشات إرشادية الإلكترونية تتوزع على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.

وتتميز الشاشات بالدقة العالية والقياسات المختلفة والتنوع في المحتوى وبعدة لغات مختلفة لتحقيق الفائدة لحجاج بيت الله الحرام وذلك من خلال بث الرسائل التوجيهية والإرشادية والتعريفية على مدار الساعة.

وتسهم الشاشات إلى تسهيل إيصال المعلومة بصريا للمستفيد ، كما تعرض محتويات إرشادية وتوجيهية للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام كصحن المطاف والمسعى بالإضافة إلى تذكير الطائفين والساعيين بالأدعية المأثورة في السنة النبوية بذكرها في بدايات ونهايات الطواف والسعي وتوعية حجاج بيت الله الحرام في كافة الجوانب الصحية والأمنية والإثراء المعرفي .

ويعمل على إدارة محتوى الشاشات الإلكترونية فريق من الكفاءات الوطنية المدربة والتي تعمل على مدار الساعة على تجديد المحتوى الإرشادي وما يواكبه من متغيرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاشات إلكترونية بالمسجد الحرام لخدمة حجاج بيت الله) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاشات إلكترونية بالمسجد الحرام لخدمة حجاج بيت الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).